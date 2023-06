ZNA oefent grote verhuis van Stuivenberg naar nieuw Cadix-ziekenhuis: "In september 100 patiënten verhuizen"

"Vandaag is een belangrijke dag want we zijn exact 14 weken verwijderd van de definitieve sluiting van het Stuivenbergziekenhuis", zegt Tom Van de Vreken van Ziekenhuis Netwerk Antwerpen.

Daarbij moet al het materiaal, maar ook de patiënten overgebracht worden naar het nieuwe ziekenhuis ZNA Cadix. "Zo'n verhuis is enorm complex. Dat valt niet te vergelijken met de verhuis die we allemaal kennen: een paar kartonnen dozen en wat meubilair in een bestelwagen steken. Het gaat om 100 patiënten in verschillende gezondheidstoestanden die we moeten overbrengen. We willen daar goed op voorbereid zijn en daarom doen we vandaag een testdag", zegt Van de Vreken.