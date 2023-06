Doek valt definitief over Reuzegomproces: niemand vecht arrest aan bij Hof van Cassatie

Omdat het proces voor het hof van beroep gevoerd werd, kon er enkel naar het Hof van Cassatie gestapt worden. Het Hof spreekt zich nooit uit over de feiten op zich, maar bekijkt of de rechtszaak correct verlopen is en of de uitspraak de wet volgt. Concreet betekent het dat het Hof van Cassatie dan bekijkt of het proces moet worden overgedaan of niet.