Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi overleden: drie decennia aan de top, ondanks veel schandalen en gesjoemel

Rond Berlusconi IV hing een nog groter web van corruptie en schandalen dan rond zijn vorige regeringen. Hij werd vervolgd in een twintigtal rechtszaken voor zeer uiteenlopende beschuldigingen: van corruptie over belastingontduiking en illegale partijfinanciering tot seks met minderjarigen, in het Ruby-gateproces waarin hij werd beschuldigd van seks met een 17-jarige.



Ruby was een van de prostituees van de beruchte "bunga bunga"-seksavonden die Berlusconi hield in zijn villa in Milaan. Hij werd vrijgesproken, omdat er geen bewijs was dat hij op de hoogte was van Ruby's leeftijd. Zelf noemde Berlusconi de feestjes thuis gewoon "deftige diners".