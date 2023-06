Snelheidsduivels racen tot wel 230 kilometer per uur op E313 in Tessenderlo: politie trekt rijbewijzen onmiddellijk in

Ook op de Kasteletsingel-Zuid in Beringen kon een bestuurder zijn rijbewijs voor 15 dagen afgeven. Hij tikte de 142 kilometer per uur aan en reed daarmee 52 kilometer per uur te snel. Verderop in Beringen en Ham scheurde een andere bestuurder aan 120 kilometer per uur over de Oosthamsesteenweg en de Olmensesteenweg. Daar mag je respectievelijk maximum 70 kilometer per uur en 50 kilometer per uur rijden. Hij verloor ook zijn rijbewijs.