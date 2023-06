"Ze zoeken naar de zwakke plekken in de Russische verdediging": hoe verloopt het Oekraïense tegenoffensief?

"Het is geen al te grote doorbraak, maar het zijn natuurlijk beelden die heel mooi zijn om te zien voor de Oekraïners hier", vertelt journalist Marijn Trio die in Oekraïne is. "Het is heel goed voor hun moreel om te zien dat die vlag daar wordt geplant in die heroverde dorpjes. Maar ja, het zijn bijna spookdorpjes en het is niet helemaal duidelijk of ze voorbij de eerste verdedigingslinie van de Russen of in de marge van het bezet gebied lagen."