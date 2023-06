Theo Francken (N-VA): "Niemand wil met Vlaams Belang onderhandelen, tenzij wij misschien"

"Dat verrast mij allemaal niet", zegt Theo Francken, te gast in De Ochtend op Radio 1. "Ze doen alles om pragmatischer over te komen, er is een grote strategie om de partij salonfähiger (red.: sociaal aanvaardbaar, toegankelijk) te maken." Op Francken lijkt het weinig indruk te maken. Hij noemt het "ironisch" dat het Vlaams Belang nu wil gaan onderhandelen met de Franstaligen, en dus ook de PS, over een staatshervorming. "Ze hebben ons daar jarenlang over bekritiseerd, en nu willen ze dat zelf gaan doen. Dat is best ironisch."



Dat betekent niet dat er geen verschil is in de strategie van VB en N-VA om die Vlaamse onafhankelijkheid te bereiken. VB wil vanuit de Vlaamse regering onderhandelen, N-VA verkiest de context van federale gesprekken. "Met de Franstaligen moet je federaal een verhaal schrijven", zegt Francken. "Als je dat niet doet, initieer je meteen Vivaldi II, en dat is een aanval op onze welvaart."