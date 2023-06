Uitbaatster crèche Evergem aangehouden nadat baby in ziekenhuis is opgenomen

De uitbaatster van de kinderopvang in Evergem is aangehouden voor slagen aan een minderjarige nadat een baby uit de opvang in het ziekenhuis is beland. Het zou gaan om een baby van zes maanden oud die met het shakenbabysyndroom is opgenomen in het ziekenhuis. Het parket van Oost-Vlaanderen startte een onderzoek en arresteerde twee mensen, een man en de uitbaatster van de crèche