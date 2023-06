Jurgen Demesmaeker is schuldig aan moord op Ilse Uyttersprot, oordeelt assisenjury

De jury volgt daarmee de redenering van de openbare aanklager en de advocaten van de nabestaanden van Uyttersprot, die vandaag in urenlange pleidooien uitlegden waarom Demesmaeker volgens hen het voorafgaandelijke idee had om Uyttersprot te doden. Demesmaeker en zijn advocaten hielden vol dat hij Uyttersprot in een opwelling heeft gedood, volgens hen was er dus "louter" sprake van doodslag.



Moord is een zwaardere kwalificatie. Voor doodslag (wanneer er dus geen voorbedachtheid is) kan je tot 30 jaar cel krijgen, voor moord (doodslag met voorbedachten rade) riskeert Demesmaeker levenslang. Over de straf voor Demesmaeker wordt morgen nog gepleit en daarna valt er daarover een beslissing van de jury en de beroepsrechters van het assisenhof.