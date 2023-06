Pleidooien op proces-Uyttersprot: "De wereld draait niet rond de zon, hij draait rond Jurgen Demesmaeker"

Over het moment van de feiten gelooft Vermassen niet dat alles in een opwelling gebeurde: "Zodra hij na de feiten had kunnen overleggen met zijn advocaat, is hij beginnen te zeggen dat alles in een paniekreactie gebeurde. Hij had de wekker horen afgaan, en Ilse was weer in slaap gevallen. Eerst vertelt hij dat hijzelf 10 minuten wakker had gelegen, maar later zegt hij plots dat hij ook was ingedommeld en dan in een paniekreactie wakker is geschoten en de hamer heeft gehaald. Maar ik ben er zeker van dat hij tien minuten heeft liggen nadenken. Dat is de voorbedachtheid."