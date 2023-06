Vrees voor leven van vader en twee kinderen na zware brand in Gent, moeder overleeft sprong uit het raam 

De brand ontstond rond de middag in de Fuchsiastraat in Gent. Het gaat om een zware uitslaande brand in een rijwoning. In de woning woont een gezin van vier, een vader, moeder en twee jonge kinderen van negen maanden en vier jaar oud. De moeder van het gezin sprong uit het raam en werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het met de vader en de twee kinderen is gesteld, is voorlopig nog onduidelijk. Het parket van Oost-Vlaanderen wil pas later communiceren over de feiten.



De buurvrouw van het gezin zag alles gebeuren en belde de hulpdiensten. "Ik hoorde een grote knal en zag veel rook. Ik ben direct naar buiten gelopen en belde de ambulance en brandweer. Ik zag hoe de mama van de kinderen uit het raam sprong en later werd meegenomen met de ambulance", vertelt ze.