Vdk bank verhoogt spaarrentes: hoogste rente is voor jongeren met een klein bedrag op hun rekening

Wie een hoger bedrag op zijn of haar rekening heeft staan (tussen de 10.000 en 25.000 of meer dan 25.000), krijgt een minder grote renteverhoging. "Dat doen we omdat we ervan overtuigd zijn dat je dan al een mooie spaarbuffer hebt en het dan het moment is om na te denken over andere manieren om met geld om te gaan: een termijnrekening of een kasbon bijvoorbeeld."