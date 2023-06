De Verenigde Staten willen officieel opnieuw toetreden tot UNESCO

Toch is niet iedereen ervan overtuigd dat Amerika "back" is. Een Republikeinse president zou zich opnieuw kunnen terugtrekken uit de organisatie. Die twijfels over de duur van de toetreding, wuift Azoulay weg. “De beslissing van de Amerikanen om terug te keren, is het resultaat van 5 jaar onderhandelen om alle plooien glad te strijken.” Door de onderhandelingen met zowel Democraten als Republikeinen gelooft ze in de toewijding van alle Amerikanen, ongeacht de winnaar van de volgende presidentsverkiezingen in 2024. “We willen gezamenlijk verder gaan met onze belangrijke initiatieven en de modernisering van UNESCO”, stelt Azouley vastberaden.