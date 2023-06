Vervuiling in Brugse reien nog niet onder controle: traditionele duik van laatstejaars kan wellicht niet doorgaan

De verontreiniging bedreigt ook de traditionele duik van de leerlingen van de middelbare school Sint-Leo Hemelsdaele op dinsdag. "Voorlopig is het verboden om in de Langerei voor onze school te springen", zegt directeur Bruno Overbergh. "We kunnen eventueel uitwijken naar een andere locatie, maar dat neemt de schoonheid van het evenement weg."

"Elk jaar kunnen alle leerkrachten en elke leerling van onze school kijken hoe de zesdejaars het water in springen. Als wij eerst ergens naartoe moeten fietsen, dan is dat niet meer hetzelfde. Morgen gaan wij in overleg met onze leerlingen om eventueel de sprong te verplaatsen naar vrijdag, maar de examens zijn dan al bezig, dus we zullen moeten afwachten of de leerlingen dan nog willen springen."