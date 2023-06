Automobilist uit Mol vrijgesproken hoewel agenten hem betrappen op overdreven snelheid en dronkenschap

Het incident dateert van februari 2021, toen er een avondklok was tijdens de coronacrisis. Politieagenten zagen dat de man te snel door de bebouwde kom reed en zette de achtervolging in. De man reed sneller dan 128 kilometer per uur waar je maximaal 50 kilometer per uur mag rijden. De man reed tot aan de oprit van zijn woning. Volgens de politie kon hij amper op zijn benen blijven staan en was hij ook verbaal agressief tegen de agenten. Hij zou ook geweigerd hebben om een alcoholtest te ondergaan.