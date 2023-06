Vrouw krijgt levenslang rijverbod na 20 jaar zonder rijbewijs te rijden

Het was al de negende keer dat de vrouw voor de rechter moest verschijnen. De eerste keer dat ze veroordeeld was voor het rijden zonder rijbewijs was in 2002, bijna 20 jaar geleden. Na heel wat andere veroordelingen werd de vrouw vorig jaar opnieuw tegengehouden. Daarbij bleek ze onder invloed van amfetamines, medicatie die wordt voor geschreven aan mensen met ADHD.

Volgens haar advocaat had ze de medicatie nodig. "Het was een gevolg van de medicatie die ze neemt voor ADHD. Ook haar sociale situatie is precair. Ze leeft in een systeem van beschut wonen", vertelt hij. De dame zelf vertelde de rechter dat ze besefte dat ze in fout was. "Ik mocht de wagen van mijn buurman gebruiken om iemand naar het ziekenhuis te brengen. Ik deed om goed te doen."

De rechtbank besliste de vrouw een levenslang rijverbod en een werkstraf van 100 uur op te leggen.