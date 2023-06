Waarom wordt een echtscheiding zo vaak als een mislukking ervaren? Relatiedeskundige Rika Ponnet: "We blijven de duur van een relatie als waardemeter zien"

Met welke ‘mislukkingen’ worstelen we zoal? "De wereld van Sofie" vroeg het na bij de man in de straat en kreeg bijzonder vaak te horen dat mensen hun relatiebreuk of echtscheiding als ‘gefaald’ ervaren. En dat ervaart relatiedeskundige Rika Ponnet (Duet Relatiebemiddeling) ook in haar praktijk. “Elke verlieservaring in het leven is moeilijk, of brengt een vorm van lijden met zich mee. Maar een echtscheiding is meestal een cesuur (breuklijn, red.) in het leven. Mensen doen er een behoorlijk lange tijd over om dit verwerkt te krijgen.”

“Een scheiding raakt ons in de essentie van wie we zijn. Je begint niet aan een huwelijk of een vaste relatie vanuit de optie dat het eindig is in de tijd. Wanneer mensen uit elkaar gaan, stellen ze ook zichzelf in vraag: Ben ik liefdeswaardig? Ben ik de moeite om graag gezien te worden? Ben ik belangrijk genoeg om graag gezien te worden? Dit komt onder druk te staan."