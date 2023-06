Wapen in de Leie in Harelbeke blijkt speelgoedgeweer

Afgelopen weekend was er heel wat te doen rond het waterpeil van de Leie dat opeens serieus was gezakt in Harelbeke, Wielsbeke en Waregem. Aan de Vrijdomkaai in Harelbeke vond een voorbijganger een handvuurwapen in de modder van de vrijgekomen oever. Een patrouille van de politiezone Gavers nam het wapen mee voor onderzoek.