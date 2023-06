Wegdek op Zuiderring (N71) in Mol komt opnieuw omhoog door hitte

Op de Zuiderring (N71) in Mol is het wegdek opnieuw omhooggekomen door de hitte. Vorige week vond er nog een noodherstelling plaats voor het kruispunt met de Kiezelweg in de richting van Mol. Deze keer gaat het om twee andere stukken, zowel in de richting van Mol als van Lommel. Het verkeer moet er over één rijstrook. Morgen vinden de noodherstellingen plaats.