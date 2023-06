"Een van de meest invloedrijke mannen in Italiaanse geschiedenis": wereld reageert op dood Italiaanse oud-premier Berlusconi 

Verschillende prominenten reageren op de dood van de Italiaanse oud-premier. Met het overlijden van Silvio Berlusconi is "één van de meest invloedrijke mannen in de Italiaanse geschiedenis" gestorven. Dat zegt de Italiaanse premier Giorgia Meloni van de uiterst rechtse partij Fratelli d'Italia in een videoboodschap.

"Silvio Berlusconi was eerst en vooral een strijder. Het was een man die er niet voor terugdeinsde zijn overtuigingen te verdedigen en het waren precies die moed en vastberadenheid die van hem een van de meest invloedrijke mannen in de Italiaanse geschiedenis hebben gemaakt", zegt Meloni voorts.