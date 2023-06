Wetteren zet fusieplannen in ijskast en werkt aan imago om buurgemeenten te verleiden

Door voorlopig niet te fusioneren, laat Wetteren wel een pak geld liggen. Bij een fusie vóór eind 2023 zou Vlaanderen ruim 13 miljoen euro schulden overnemen van de gemeente. “Daar mogen we ons niet laten door leiden. Als we zelf al onze financiën niet op orde zetten, zijn we niets met die eenmalige zak geld”, zegt burgemeester De Geyter daarover.

Doel is om tegen 2035 financieel gezonder te zijn en een beter imago te hebben: “We moeten natuurlijk de realiteit onder ogen zien, maar we kunnen zeker ons imago oppoetsen. We moeten inzetten op tewerkstelling en op tweeverdieners, én onze portemonnee goed beheren. Gemeenten moeten weten dat wij wél een mooie bruid zijn, met ongelooflijk veel troeven”, besluit Albert De Geyter.