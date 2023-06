Woning onbewoonbaar na brand in Oud-Turnhout, bewoonster (91) ongedeerd

Rond 14.50 uur is er brand ontstaan in een vrijstaande woning in Werkendam in Oud-Turnhout. Een vrouw van 91 die in het huis woont, kon op tijd het huis verlaten. Ze werd ter plaatse gecontroleerd en is voorlopig opgevangen bij de buren.

Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer riep buurtbewoners op om ramen en deuren te sluiten. Intussen is de brand geblust. De oorzaak is nog niet bekend. Het huis is onbewoonbaar.