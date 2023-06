Aanslag op Nederlandse journalist Peter R. de Vries stond eigenlijk dag eerder gepland 

Het proces tegen de twee hoofdverdachten was al begonnen en bijna afgerond, maar moet helemaal herbeginnen omdat een rechter naar het buitenland emigreerde. Het Openbaar Ministerie eist levenslang voor de twee vermoedelijke uitvoerders van de moord. Daarnaast is er nog een tweede rechtszaak tegen de vermoedelijke opdrachtgever en de andere verdachten in het proces. Ze komen in januari volgend jaar voor de rechter.