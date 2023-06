Actie 1+1 gratis of -50%: hoe bepalen kortingen wat we kopen?

Verkopers spelen ook graag in op onze angst om achter het net te vissen. Briers noemt dat het "principe van de anticiperende spijt". "Winkeliers en marketeers spelen in op het feit dat we al bij voorbaat spijt hebben als we een product niet kopen. Promo's zijn beperkt in de tijd of je ziet banners met "op=op". Dat geeft ons een gevoel dat we snel moeten zijn. Meer nog: het zorgt er ook voor dat we meer waarde hechten aan die producten en dat we ze nog liever willen hebben."