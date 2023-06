CHECK – TikTok staat vol met filmpjes over ADHD: drie populaire video’s onderzocht  

Volgens Marina Danckaerts en Karen Vertessen is je moeilijk kunnen concentreren een kernsymptoom van ADHD. Wie ADHD heeft, kan er last mee hebben om zich te concentreren bij dingen die ze niet leuk vinden. Het klopt dat personen met ADHD zich bij sommige activiteiten beter kunnen concentreren dan in andere omstandigheden.

Dit komt omdat mensen met ADHD taken waarvoor intrinsieke motivatie bestaat, met andere woorden taken die ze graag doen of hen interesseren, makkelijker kunnen volhouden. Ook taken die nieuw of spannend zijn, of die hen snelle en voortdurende bekrachtiging geven, kan men langer volhouden. Een voorbeeld hiervan zijn computerspelletjes omdat deze aan de beschrijving hierboven voldoen.

"Dit heeft te maken met de beloningssystemen in de hersenen. Als die gestimuleerd worden, wordt de activiteit meer betekenisvol en kan ze langer worden volgehouden. Omgekeerd zijn taken die een hoge cognitieve inspanning vereisen juist minder motiverend voor jongeren met ADHD", aldus Danckaerts en Vertessen.

Voor de zogenaamde ‘hyperfocus’ waarvan sprake bestaat geen eenduidige wetenschappelijke definitie. Wel wordt het fenomeen herkend bij ADHD. Hyperfocus kan voordelen hebben, maar kan ook tot bijkomende moeilijkheden leiden, zoals problemen met tijdsinschatting, problemen met prioriteiten stellen en problemen met sociale interacties.