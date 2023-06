Amerikaanse oud-president Trump aangekomen bij rechtbank in Florida voor rechtszaak over achterhouden geheime documenten

Bij de documenten zijn stukken die als "geheim" en "zeer geheim" zijn aangemerkt. Sommige bevatten informatie die te maken heeft om de nationale veiligheid van de Verenigde Staten, maar ook over defensie en de wapensystemen van zowel de VS als andere landen, over de nucleaire programma's van de VS, en over mogelijke kwetsbaarheden van de VS en zijn bondgenoten. Sommige overheidsdocumenten zijn gevonden in een balzaal, andere in een badkamer of een bergplaats.