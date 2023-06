22 Amerikaanse soldaten gewond na incident met legerhelikopter in Syrië  

Het Amerikaanse leger zette voor het eerst voet aan grond in 2015, toen de burgeroorlog in Syrië volop aan de gang was. Islamitisch Staat, kortweg IS, probeerde in Syrië en Irak een eigen kalifaat op te richten. Ze hield de controle over verschillende gebieden en voerde daar een schrikbewind onder de bevolking. Tegen 2019 was IS bijna volledig verdwenen, maar het conflict zorgde voor meer dan 300.000 slachtoffers.