Antwerpenaar is wereldkampioen Garibaldi-baard: "Mensen spreken me dagelijks aan op mijn baard"

Antwerpenaar Lars Lefeber nam deel in de categorie Garibaldi bij de volle baarden en hij werd wereldkampioen. "Garibaldi was een Italiaanse krijger en die had een baard. Het is dat type baard waarop de categorie gebaseerd is. Het is een baard tussen de 10 en 20 centimeter lang, die op een heel natuurlijke wijze gedragen wordt. We gebruiken bijvoorbeeld geen baardolie of balsem", zegt Lars.