Socioloog en asielexpert Ruud Koopmans hekelt Europees asielbeleid: "Het is een loterij, de zwaksten overleven de tocht naar Europa niet"

Vorige week bereikten de Europese lidstaten na een jarenlange impasse een akkoord over een bijsturing van het asiel- en migratiebeleid. Een van de belangrijkste pijlers van dat akkoord is een nieuwe, versnelde grensprocedure in de landen aan de Europese buitengrens, zoals Italië, Griekenland en Spanje.

Mensen die uit een land komen zoals Ghana of Marokko, met een kans op erkenning als vluchteling lager dan 20 procent, komen in die snelle procedure terecht. Als die afgelopen is, na maximum 12 weken, kunnen ze dan al teruggestuurd worden. Op die manier wil Europa de aanvragen van 120.000 mensen per jaar snel kunnen afhandelen.