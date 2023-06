BBTK organiseert lokale actie in UZ Leuven tegen 'zorginfarct': "We hebben zelfs geen tijd om te gaan betogen"

Vandaag kwamen de grote vakbonden uit de non-profitsector op straat in Brussel. Dat deden ze in de hoop op betere werkomstandigheden in de zorg. Net door die hoge werkdruk was het voor veel verpleegkundigen onmogelijk om te gaan betogen.

"Wij geraken met de collega's moeilijk in Brussel", zegt Tom Vanherck van BBTK UZ Leuven. "We worden vaak opgevorderd en daarom hebben we ervoor gekozen om lokaal een actie te organiseren. Daarmee hopen we de zorg aantrekkelijker te maken om de instroom in onze sector te vergroten. We laten het personeel zijn mening opschrijven en we zullen die teksten overhandigen aan de ministers Vandenbroucke en Crevits. Zo laten we het personeel deelnemen aan een actie waarvoor ze anders nooit de mogelijkheid krijgen."