Dankzij slimme technologie en een oude cassette: The Beatles brengen afscheidssingle uit, met stem van wijlen John Lennon

Computersoftware heeft de stem van Lennon kunnen herkennen op een oude opname van een demo. Daardoor kan die zang effectief "hergebruikt" worden in een nieuw nummer, dat later dit jaar uitkomt. Hoe het lied zal heten, is nog niet helemaal duidelijk, maar het gaat wellicht om "Now and then", een nummer dat John Lennon eind jaren 70 nog zelf heeft geschreven. Midden jaren 90 was er ook al sprake van om dit nummer uit te brengen, maar dat raakte toen niet van de grond.

Lennon heeft de demoversie van "Now and then" kort voor zijn overlijden in 1980 opgenomen in zijn appartement in New York, op een cassette waarop Lennon "voor Paul" had geschreven. Daarom heeft Lennons echtgenote Yoko Ono die cassette met daarop verschillende nummers na zijn dood effectief aan McCartney bezorgd. En zo wordt het mogelijk dat Lennon over de dood heen opnieuw te horen zal zijn op een nieuw Beatlesnummer.