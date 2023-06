Beveren wil medewerkers aanwerven om burgers te ondersteunen met vragen over PFAS-vervuiling 3M-fabriek in Zwijndrecht

De gemeente Beveren wil net zoals Zwijndrecht, een compensatie voor de PFAS-vervuiling van de 3M-fabriek in Zwijndrecht. In maart stuurde de gemeente al een brief naar Demir met de vraag voor een schadevergoeding, omdat ook Beveren de gevolgen van de PFAS-vervuiling moet dragen. Omdat die brief verloren zou zijn gegaan, werd burgemeester van Beveren Marc Van de Vijver (CD&V) uitgenodigd bij een medewerker van Demir. "Dat was een constructief gesprek. We sturen nu opnieuw een brief met een specifieke vraag", vertelt hij.