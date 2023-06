Bomen in Kruibeke krijgen waterzakken tegen de droogte

De afgelopen jaren werden in Kruibeke heel wat nieuwe bomen aangeplant. Omdat het zo droog is, is de vrees er dat die jonge bomen misschien niet zullen overleven. Door de droogte moeten bomen dieper in de grond op zoek gaan naar water. Voor oude bomen met een stevige wortel is dat geen probleem, maar bij jonge bomen reiken de wortels vaak niet diep genoeg. Daarom heeft de gemeente nu aan heel wat jonge bomen waterzakken gehangen.

De waterzakken zijn groen van kleur en kunnen gevuld worden met 75 liter water. Dankzij de waterzakken sijpelt het water langzaam door in de bodem en krijgt het water geen kans om snel te verdampen of weg te lopen. "In de zakken zitten kleine microgaatjes", vertelt schepen van Milieu Filip Vercauteren (CD&V). "De zakken zijn nu aangebracht rond de bomen die in het najaar zijn aangeplant. Bij vorige aanplantingen zagen we dat een aantal bomen het niet haalden, omdat ze die ondersteuning niet hadden."