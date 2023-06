Bosbranden in Canada blijven maar duren: "Zo vroeg op het seizoen en op deze schaal is echt uitzonderlijk"

De bosbranden in Canada houden aan: dit keer laaien ze opnieuw op in het westen van het land, in de provincie Alberta. Het kan nog even duren omdat de omstandigheden na de warme meimaand ideaal zijn voor natuurbranden. "De grootschalige branden zo vroeg op het seizoen zijn uitzonderlijk. We spreken over andere bossystemen dan in Californië", zegt klimaatwetenschapper Valerie Trouet van het Klimaatcentrum.