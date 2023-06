Code oranje voor brandgevaar: waar moet je op letten als je een brandblusser in huis haalt?

Er wordt veel gesproken over rookdetectors en brandblussers, maar ook je vluchtroute is minstens even belangrijk", zegt Habils. "Denk goed na over hoe je de kamer zal verlaten, of hoe de kinderen uit hun kamer vluchten."

Habils raadt ook aan om preventief met je kinderen te praten over brandgevaar. "Vertel hen wat ze moeten doen als er brand of rook is in de gang. Er zijn verschillende mogelijkheden: doeken onderaan de deur leggen, vensters openen of vluchten via een plat dak. Denk dus ook na over een evacuatieplan."