"Breng uw hond mee naar het werk"-dag in Buggenhout: "Ik hoop dat Spoocky niet te hard gaat snurken"

Je hond meebrengen naar het werk zou een positief effect hebben op het welbevinden op het werk. Het zou ook stress verminderen en zorgt ook voor meer interactie tussen collega's. “Ik heb mijn collega’s al veel verteld over de deugnieterij van Spoocky en nu gaan ze die met hun eigen ogen kunnen zien”, vertelt Nick.

Niet elke hond is een goede kantoorhond, zeker als je omgeven bent met andere collega’s. "Je hond moet inderdaad wel sociaal zijn", zegt Verdoodt. "Voor spoocky is dat geen probleem. Hij is andere mensen en honden gewoon. En ik houd hem aan de leiband. Dat moet in onze gemeente."