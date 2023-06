Buschauffeur De Lijn die in Tienen bewusteloos werd geslagen door jongere getuigt: "Dringend nood aan meer veiligheid voor buschauffeurs" 

Het is dan ook met veel moeite dat Domingo zijn versie van de feiten brengt: "Aan het Atheneum in Tienen stapte een persoon de bus op. Hij had problemen met zijn vervoersbewijs, een MOBIB-kaart. Toen ik hem vroeg om het nog eens te checken, ontstond er een discussie. Om een escalatie te vermijden vroeg ik hem uiteindelijk om te zwijgen, maar dat draaide helaas anders uit, hij kwam naar voren in de bus en sloeg me in het gezicht. Op dat moment stond ik stil voor het rode licht. Ik ben uit mijn chauffeurspost gekomen om mezelf beter te verdedigen, maar dat is mislukt, ik kreeg nog meer slagen."