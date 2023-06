Eigenaars stacaravans of chalets vaak machteloos tegenover campinguitbater: "Wie protesteert, vliegt van het terrein"

Wie niet akkoord gaat met een nieuwe maatregel van de campinguitbater, heeft vaak als enige uitweg zijn stacaravan of chalet te verkopen of te verplaatsen naar een andere camping. Dat laatste is niet eenvoudig omdat stacaravans die ouder zijn dan vijftien jaar vaak niet meer welkom zijn op kampeerterreinen.



“We wilden onze 20 jaar oude stacaravan in Nieuwpoort verhuizen naar de Ardennen omdat we nu zelf aan de kust wonen. We hebben veel campings aangeschreven, maar we waren nergens welkom”, vertelt Ingrid Lorez die een stacaravan had in Nieuwpoort. “Eerst was het plan om onze caravan over te dragen aan onze dochter, maar dat mocht niet. Als we besloten om onze stacaravan te verkopen, moest die sowieso van de camping omdat hij te oud is."