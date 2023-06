Cormac McCarthy, schrijver van "The road" en "No country for old men" overleden op 89-jarige leeftijd

Cormac McCarthy overleed volgens uitgever Alfred A. Knopf op natuurlijke wijze in zijn huis in Santa Fe, New Mexico. Hij werd 89 jaar. De Amerikaanse schrijver bracht vorig jaar nog twee romans uit: "Stella Maris" en "The passenger".

McCarthy schreef in totaal 12 romans, maar kende pas op late leeftijd succes. In 2005 schreef hij "No Country for Old Men", een roman die in 2007 verfilmd werd door de broers Joel en Ethan Coen. De film won 4 Oscars.

Nog in 2007 won McCarthy de prestigieuze Pulitzerprijs met het post-apocalyptische boek "The Road" ("De weg"), dat later ook verfilmd werd." McCarthy is een schrijver die zich zelden laat interviewen, maar over “The Road" heeft hij wel een gesprek gehad met Oprah Winfrey.