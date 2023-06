Stad Leuven neemt 4 crèches over en zorgt voor maximaal 6 kinderen per begeleider

De stad investeert ook om meer begeleiders in te zetten per kind. Het zou gaan om 1 begeleider per 6 kinderen, in plaats van 1 per 9. "Die investering gebeurt vanuit ons eigen bestuur omdat de sector er al lang naar vraagt", zegt Verlinden. "Zo maken we de sector trouwens aantrekkelijker voor werknemers."

De stad trekt zo ook aan de alarmbel en hoopt dat de hogere overheid op de noodkreet ingaat. "We roepen op om de hele sector beter te financieren, zodat we op adem kunnen komen. We hopen dat de minister zal zien dat er initiatieven zoals deze zijn, die voor een oplossing zorgen. Zo willen we dat er een oplossing komt van de overheid uit."