De vijf boeken van de week: Oscar van den Boogaard en zijn vader prins Bernhard en een ode aan de Kempen

Sattouf is zoon van een Franse moeder en een Syrische vader. Tijdens zijn kinderjaren woont hij wisselend in Libië, Syrië en Frankrijk. Nergens lijkt hij er echt bij te horen. In Syrië vinden ze hem Frans, in Frankrijk Arabisch.

Het laatste deel speelt zich volledig af in Frankrijk en begint in 1994. Riad is op dat moment 16 jaar en woont met zijn broer bij zijn moeder in Rennes. Zijn vader is naar Syrië vertrokken en heeft zijn jongste zoon Fadi meegenomen, zonder toestemming van de moeder. De ontvoering tekent het leven van het gezin. De moeder is wanhopig en wordt depressief. Riad is grotendeels op zichzelf aangewezen om iets van zijn leven te maken. Het wordt een hobbelig maar strijdlustig parcours om zijn droom als stripauteur waar te maken.

Het boek eindigt in 2011 en ook deze keer zitten de politieke ontwikkelingen verweven in het verhaal, zoals de band tussen dictator Assad en president Chirac, de Arabische lente en het begin van de oorlog in Syrië.