Dendermonde zoekt oplossing voor aftakelende kerselaars 

In de Koningin Astridlaan in Dendermonde wordt gezocht naar een oplossing voor de aftakelende kerselaars. De laan staat bekend voor de bloeiende kerselaars in het voorjaar, al zijn er enkele in gevaar. Acht kerselaars zijn al geveld. De stad zoekt nu samen met Onroerend Erfgoed en de Vlaamse Waterweg naar maatregelen voor de andere afgetakelde bomen.