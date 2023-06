Mechels asiel zoekt parasols en plastic zwembadjes: "Honden hebben verkoeling nodig tijdens hitte"

Tijdens deze warme dagen hebben ook de dieren verkoeling nodig. Dierenbescherming Mechelen is daarom op zoek naar parasols en harde plastic zwembadjes, zodat ook de honden in het asiel de nodige schaduw en verkoeling kunnen krijgen.

"Bij zeer warme periodes hebben de honden niet genoeg aan hun waterbak. We zetten dan badjes in de hondenkennels zodat ze daar in kunnen gaan liggen of erdoor stappen", zegt Kathleen Rombauts, beheerder van Dierenbescherming Mechelen. "We komen veel zwembadjes te kort omdat sommige honden die stukbijten. Dat is dan ook gevaarlijk voor de honden zelf, dus we kunnen die niet hergebruiken."

Wie een blauwe zandbakschelp of parasol op overschot heeft, kan die in Mechelen doneren tijdens de openingsuren van de Dierenbescherming.