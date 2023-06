Herrezen uit de dood? Vrouw uit Ecuador laat van zich horen vanuit doodskist op eigen wake

Een 76-jarige vrouw uit Ecuador werd onterecht doodverklaard én zo in haar doodskist "opgebaard". Bella Montoya belandde vrijdag in het ziekenhuis na een beroerte en leek daar niet meer te reageren op haar reanimatie. In één dag tijd ging ze van het ziekenhuis naar het funerarium naar haar wake, en weer terug het ziekenhuis in. Er is een overheidsonderzoek gestart naar het voorval.