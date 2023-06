Wilde achtervolging van Antwerpen naar Waasland eindigt met rammen van politievoertuig: "Snelheden tot 200 km/u"

"In de nacht van maandag op dinsdag kwam een Nederlands voertuig in ons vizier dat aan het rijden was op de Rijnkaai in Antwerpen", vertelt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. "De bestuurder gooide een sigaret uit het raam en reed te snel." Het voertuig stond geseind en de politie wilde de bestuurder controleren. Maar dat was buiten de wil van de bestuurder gerekend. Hij negeerde het bevel om te stoppen en nam de vlucht.