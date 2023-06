Dronken automobilist komt voor politierechter: hij reed 30 kilometer per uur op middenrijstrook E40 in Aalst

Twee automobilisten zijn voor de politierechtbank gekomen na een ongeval 's nachts op de E40 in Aalst. Een van de twee bestuurders was dronken en reed aan zeer trage snelheid, tussen de 25 en 30 kilometer per uur, op de middenrijstrook. De andere bestuurder reed er achteraan op in. Die aanrijder reed 120 kilometer per uur, hij had de trage rijder niet op tijd gezien, zegt hij.

De aanrijder is een taxichauffeur die klanten had afgezet en op de terugweg was. Hij riskeert een boete van 400 euro. Volgens het Openbaar Ministerie "moet je altijd rekening houden met mogelijke gevaren, ook al reed de andere bestuurder te traag." De trage bestuurder reed met een auto waarvan het keuringsbewijs was vervallen. Hij was dronken en riskeert een boete van 2.400 euro en een tijdelijk rijverbod.

De politierechter spreekt de straf uit midden september.