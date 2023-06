"Geen applaus meer, maar actie deze keer": duizenden mensen op straat voor meer middelen voor de zorg

"Geen applaus meer, maar actie deze keer." Of nog "Onze zorg is top, maar ons geduld is op" en "De zorg luidt de noodklok. Help, wij verzuipen", valt te lezen op affiches die de manifestanten bij zich hebben.

De vakbonden pleiten voor maatregelen op korte en lange termijn, maar ze hameren erop dat de eerste extra middelen er snel moeten komen. "We willen absoluut dat er nog voor de verkiezingen extra investeringen komen in de zorg", ondanks signalen vanuit de verschillende regeringen dat daar nauwelijks ruimte voor is, zegt Johan Van Eeghem, ondervoorzitter van de socialistische bediendebond BBTK. "Als we moeten wachten tot na de verkiezingen en een regeringsvorming, zal de sector echt een hartinfarct krijgen."