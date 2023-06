E-book scoort goed bij Gentse bibliotheekgangers: "Meer ontleningen dan gemiddeld in Vlaanderen"

In heel Vlaanderen bieden bibliotheken nu ook online ontleningen aan van e-books. Het systeem bestaat al sinds september 2020 en wordt uitgerold door Cultuurconnect. De collectie wordt op Vlaams niveau aangekocht en beheerd, 218 Vlaamse bibliotheken doen mee. Gent stapte erg laat in het project en biedt de dienst nu ongeveer een half jaar aan. De e-books blijken aan te slaan. "In de Vlaamse bibliotheken ontleent gemiddeld 1 procent van de gebruikers een e-book, in Gent is dat na amper een half jaar al 1,3 procent", zegt schepen Sami Souguir (Open VLD) na een vraag van Ronny Rysermans (N-VA).