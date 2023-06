Europese wet op artificiële intelligentie in de maak: "Burgers beschermen tegen de risico's van AI"

"De chatbots zijn een speciaal geval, want toen de Europese Commissie in 2021 het wetsvoorstel uitwerkte, was daar nog geen sprake van", zegt Vandenkendelaere. "We willen in de wetgeving nu nog een extra categorie inbouwen die ervoor moet zorgen dat ook die generatieve AI-toepassingen een pakket aan voorwaarden opgelegd krijgen, waardoor we beter inzicht krijgen in hoe die precies functioneren."

"Er komt ook daar dus een screening welke mogelijke risico's er zijn, en dat op basis van transparantie over hoe die toepassingen in elkaar zitten. Als we dan vaststellen dat er een groot risico aan verbonden is voor mensen, vallen ze natuurlijk in de hoogrisicocategorie. Als we merken dat er geen risico is, belanden ze in een lagere categorie", aldus Vandenkendelaere.