Extra veiligheidsmaatregelen aan zwembad Kapermolen in Hasselt na incidenten

Bezoekers die vandaag komen zwemmen in Kapermolen hebben begrip voor de extra maatregelen. "Mijn vrouw was zaterdagnamiddag hier in Kapermolen", zegt Dave Vandercapellen. "In het begin was het vooral duw- en trekwerk. Op het einde waren er ook bij die echt ruzie maakten en vochten. Ik denk dat ze gedronken hadden. Ik zou het ideaal vinden dat er een politieagent controleert bij de ingang. Mijn zoontje is echt getraumatiseerd door wat er zaterdag is gebeurd. Hij spreekt er nogal altijd over."