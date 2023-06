Leerlingen Guldensporencollege restaureren werk van cartoonist Nesten: Kuurnse ezel Ambroos prijkt weer aan ingang bib

Cartoonist Nesten maakte de ezel Ambroos twintig jaar geleden samen met een carnavalsvereniging uit Aalst. In 2015 kreeg Ambroos een opknapbeurt door Nesten zelf, maar het beeld was de laatste jaren zo verslechterd dat een grondige renovatie zich opnieuw opdrong.

Zes leerlingen van het Guldensporencollege campus Engineering van Kuurne werkten het voorbije jaar aan de restauratie. Ze hadden hun handen vol om van de ezel weer een mooi kunstwerk te maken. “Eerst deden we een grote reinigingsbeurt van het beeldhouwwerk in polyester en daarna maakten we een kleurenstudie en brachten de ezel laag na laag terug tot leven. De ontbrekende stukken, zoals aan de poten, werden nagemaakt. We werkten alles af met een laag bootvernis zodat hij toch een tijdje buiten kan blijven staan”, zegt begeleider Anton Naessens.

De ezel is op het plateau boven de ingang van de bibliotheek getakeld door de technische dienst van de gemeente. Nu lacht Ambroos opnieuw zijn tanden bloot naar iedereen die de bibliotheek in- en uitwandelt. En zo doet Kuurne zijn titel als ezelgemeente weer alle eer aan.